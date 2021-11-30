Путин усомнился в темпах восстановления мировой экономики из-за «Омикрона»

Темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» во вторник, 30 ноября.

Он отметил, что «в фокусе общего внимания» уже почти два года находится эпидемия коронавируса, и «ничего с этим не поделаешь».

«Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу что, она — экономика — постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски в мире сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) ряда стран.

Путин также поручил правительству России разработать четкие алгоритмы работы при изменении штаммов COVID-19.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, новая мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что на 29 ноября в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом «Омикрон».

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