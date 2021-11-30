В Китае заявили об отсутствии оптимизма в ситуации с пандемией COVID-19

Ситуация с пандемией коронавируса нового типа не внушает оптимизма. Такое заявление 30 ноября сделал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, крайне сложно предположить, какой будет очередная атака со стороны COVID-19.

Также он акцентировал внимание на одном из последствий пандемии - на медленных темпах восстановления мировой экономики.

Ранее 30 ноября китайские эксперты назвали три особенности штамма «Омикрон». По мнению ученых, прежде всего, этот штамм имеет огромное количество мутаций, в результате которых он и сформировался. Кроме того, распространяется он быстрее остальных и может легко стать доминирующим в популяциях, куда попадает. А также этот штамм способен преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

В то же время эксперты отметили, что пока рано делать выводы об эффективности существующих прививок против штамма «Омикрон» и реальной угрозе мутации.

29 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон».

При этом в ВОЗ отметили, что штамм «Омикрон» может привести к вспышкам заболеваемости COVID-19 с серьезными последствиями. Также в организации предполагают, что имеющиеся вакцины помогут защититься от тяжелого течения COVID-19 и летальных случаев на фоне появления нового штамма коронавируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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