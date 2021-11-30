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Силуанов оценил возможное влияние штамма «Омикрон» на экономику

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Министр финансов России Антон Силуанов оценил, как штамм коронавируса «Омикрон» может повлиять на экономику. Он подчеркнул, что такие сложности легче преодолеваются при большем количестве вакцинированных.

«Все штаммы вируса, конечно, это неприятно для экономики. Но мы уже столько прошли, научились преодолевать все эти сложности. Самое главное — вакцинация. Тогда будет гораздо легче», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий» во вторник, 30 ноября.

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Новый штамм коронавируса обнаружили в ноябре на юге Африки. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание из-за штамма B.1.1.529, который может быть опаснее штамма «Дельта» из-за большого числа мутаций. Еврокомиссия (ЕК) предлагала закрыть полеты в Евросоюз из южной части Африки на фоне выявления нового штамма, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter. Позже новый вариант вируса нащвали греческой буквой «Омикрон».

30 ноября врач-инфекционист Андрей Поздняков спрогнозировал дальнейшее развитие штамма «Омикрон». По его словам, паниковать из-за нового варианта коронавируса не стоит, так как его только начали изучать, сведения врачей противоречивы. К тому же множественные мутации могут ликвидировать инфекцию, как это происходит в Японии с «Дельта»-штаммом, отметил врач.

Директор НМИЦ профилактической медицины министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина заявила в эфире «Соловьев LIVE», что существующие вакцины от COVID-19 должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода даже при штамме «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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