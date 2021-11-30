Инфекционист спрогнозировал дальнейшее развитие штамма «Омикрон»

Паниковать из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» не стоит, так как его только начали изучать, сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут уничтожить инфекцию, заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков 30 ноября.

«По мнению одних ученых, мутации ведут к более высокой заразности и большей патогенности, то есть зловредность вируса будет расти. По мнению других, пока не совсем понятно, что с этими мутациями не так, и прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус. Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным», — рассказал Поздняков «РИА Новости».

Он напомнил, что мутации могут в итоге привести к самоликвидации вируса, как это происходит в Японии с «Дельта»-штаммом.

«С одной стороны, всё больше вакцинированных, то есть это неблагоприятные условия для размножения вируса, а с другой, ему нужно как-то выживать, и для этого он будет размножаться среди непривитых. То есть в основном среди людей с противопоказаниями», — объяснил инфекционист.

Он добавил, что первое противопоказание — это иммунодефициты. Поздняков предположил, что длительное носительство вируса в иммунокомпрометированном организме, например человека, зараженного ВИЧ, могло стать причиной появления штамма «Омикрон». Поскольку иммунитет таких пациентов не может справиться с вирусом оперативно, он находится в организме так долго, что начинает мутировать, учится уходить от слабых, но иммунных атак.

«Если данная мутация (мутации) оказывается удачной, то она дальше активно распространяется в вирусной популяции, поскольку имеет преимущество перед немутированными собратьями. Так возник первый значимый штамм SARS-CoV-2 — британский «Альфа». Только не у ВИЧ-инфицированного, а у онкологического пациента», — объяснил он.

Инфекционист пояснил, что пациенты с иммунодефицитом переносят коронавирус легко, без высокой температуры и цитокиновых штормов, из-за отсутствия иммунного ответа.

Ранее, 29 ноября, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что многократные мутации нового штамма «Омикрон» могут увеличить время перехода заболевания в тяжелую стадию. Это даст организму заболевшего время на выработку иммунитета.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон». По его словам, штамм обладает нестабильным геномом и легко поддается мутациям, что ухудшает его жизнеспособность. Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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