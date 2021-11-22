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Японский генетик сообщил о самоликвидации штамма «Дельта»

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«Дельта»-вариант COVID-19 в Японии накопил столько мутаций в исправляющем ошибки, неструктурном белке вируса, называемом nsp14, что при попытках вовремя их исправить, штамм самоуничтожился, рассказал профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ.

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«Мы были буквально потрясены, увидев результаты. Штамм «Дельта» в Японии был очень заразным и быстро распространяющимся. Но по мере того, как мутации накапливались, мы полагаем, в конечном итоге вирус стал неисправен настолько, что не смог создавать копии самого себя», — рассказал профессор Иноуэ в беседе с Japan Times 18 ноября.

Он добавил, что число случаев заболеваний в стране не увеличивается. Это позволяет предположить, что в какой-то момент во время таких мутаций вирус самоуничтожился.

«Если бы вирус продолжал существовать, случаи заболевания наверняка увеличились бы, поскольку маски и вакцинация в некоторых случаях не предотвращают инфицирование», — предположил ученый.

В Японии через три месяца рекордных показателей заболеваемости — почти 26 тыс. человек в сутки — число новых случаев заражения COVID-19 в резко сократилось — меньше 200 человек, а 7 ноября не было зарегистрировано ни одного случая смерти из-за коронавируса — впервые за последние 15 месяцев.

Ряд ученых утверждали, что этому способствовали вакцинация (по состоянию на среду, 17 ноября, в Японии полностью привиты 75,7 % жителей), дистанцирование и ношения масок, которые глубоко укоренились в японском обществе. Но профессор института генетики предположил, что причина может быть связана с генетическими изменениями, которые коронавирус претерпевает во время размножения со скоростью около двух мутаций в месяц.

В октябре журнал Nature Communications сообщал, что ранее неизвестный вирус, передающийся людям от клещей и способный вызывать острую лихорадку, был идентифицирован в Японии. Всего инфекция обнаружена у семи пациентов, случаи фиксировались с 2014 по 2020 год. Симптомами заражения были лихорадка и снижение количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

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