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В Японии нашли новое инфекционное вызванное новым вирусом заболевание

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Ранее неизвестный вирус, передающийся людям от клещей и способный вызывать острую лихорадку, идентифицирован в Японии. Об этом 4 октября говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

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Всего инфекция обнаружена у семи пациентов, случаи фиксировались с 2014 по 2020 год. Симптомами заражения были лихорадка и снижение количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Смертельных случаев среди всех заразившихся зафиксировано не было.

Генетический анализ вируса провели исследователи из Университета Хоккайдо вместе с коллегами из других университетов и медицинских учреждений Японии. Его выделили из крови двух пациентов с острова Хоккайдо, заразившихся в 2019 и 2020 годах. В итоге было определен ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus, к которому также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Ученые назвали его вирусом Йезо (YEZV), как ранее назывался Хоккайдо.

«Похоже, что вирус Йезо распространен на Хоккайдо и вызывает болезнь, которая передается людям от животных через клещей», — приводятся в пресс-релизе Университета Хоккайдо слова главы исследования Кейта Мацуно (Keita Matsuno), вирусолога из Международного института по борьбе с зоонозами. По словам специалиста, болезнь может быть обнаружена и вне Хоккайдо.

Специалисты планируют отследить возможное распространение нового вируса среди диких животных и людей в масштабах страны. Будет собираться информация о пациентах, обращавшихся в больницы страны с похожими симптомами.

28 сентября власти Японии приняли решение о полной отмене режима ЧС в стране из-за ситуации, связанной с распространением COVID-19. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга 17 августа заявил, что в стране наступила кризисная ситуация с распространением коронавируса.

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