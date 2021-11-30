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Глава ФРС назвал риски для экономики США из-за штамма «Омикрон»

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Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (ФРС) в понедельник, 29 ноября, предупредил, что распространение штамма «Омикрон» COVID-19 представляет угрозу для экономики Соединенных Штатов: оно может привести к снижению уровня трудоустройства и способствовать инфляции, сообщает CNBC.

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«Рост заболеваемости коронавирусом и появление «Омикрон»-штамма способны привести к снижению уровня трудоустройства, экономической активности и росту инфляции. Обеспокоенность из-за вируса может привести к тому, что люди будут бояться выходить на работу, что приведет к росту безработицы и разрыву цепочек поставок», — отметил глава ФРС в своем заявлении, подготовленном к слушаниям в Конгрессе США, которые пройдут во вторник.

Опасения по поводу распространения и потенциального воздействия «Омикрон»-штамма заставили трейдеров 26 ноября сосредоточиться на относительной безопасности казначейских облигаций и снизить свой прогноз на будущее повышение ставок ФРС. Промышленный индекс Доу-Джонса упал в прошлую пятницу на 900 пунктов, или 2,5% и завершил худшую сессию года в последний день торгов. Рынки немного восстановились в понедельник.

Ранее, 28 ноября, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране пока не выявили ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», но ожидают, что рано или поздно он получит широкое распространение. Он отметил, что выявление возможных случаев заражения новым штаммом среди американцев является сегодня одним из главных приоритетов для медицинских органов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

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