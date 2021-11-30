В МЧС сообщили о пожаре в шахте «Листвяжная»

На нескольких участках шахты «Листвяжная» в Кузбассе происходит пожар. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз, ацитилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение», — сказал Чуприян.

Ранее во вторник командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше рассказал, что исследования проб воздуха, взятых в «Листвяжной», подтвердили, что в шахте произошел взрыв. Также он отметил, что очаг пожара, предположительно, находится в подготовительном забое.

Также в этот день стало известно, что за минувшие сутки были обнаружены тела 18 шахтеров, которые погибли в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Работа по транспортировке обнаруженных погибших была приостановлена из-за резкого ухудшения рудничной атмосферы. Отделения спасателей были выведены на поверхность.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. В результате ЧП пострадали 96 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Все пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, были арестованы.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В тот же день прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная».