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В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы

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Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос призвал НАТО переключить свое внимание с России на реальные проблемы. Такое заявление он сделал 29 ноября в интервью порталу Naftemporiki.gr.

При этом ранее, 12 ноября, Панайотопулос говорил на форуме НАТО в Эстонии о том, что организация должна отреагировать на «агрессивные действия» России и быть готовой к долгосрочному противостоянию с ней.

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В издании в преддверии визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Россию отметили, что Панайотопулос выступал за создание единого зенитно-ракетного зонта НАТО для борьбы с будущими врагами.

Глава нацобороны Греции в беседе с журналистом пояснил, что недавно в Ханье на Крите Северо-Атлантическим альянсом был открыт центр передового опыта по комплексной противовоздушной и противоракетной обороне НАТО.

«Это инфраструктура, которая не является чисто военной, но направлена на поддержку НАТО», — сказал он.

Также Панайотопулос сказал, что у Организации Северо-Атлантического договора много сложных задач, и поэтому не стоит концентрировать внимание исключительно на России.

«Враги альянса известны. Давайте не сосредотачиваться на России, о которой, в конце концов, я недавно говорил в Эстонии, что должен быть канал коммуникации, основанный на двойном подходе коммуникация — сдерживание», — пояснил он.

По его мнению, геополитические вызовы многочисленны и сложны, а на мировой политической арене наметились ярко выраженные тенденции нестабильности с появлением областей высокой напряженности в различных точках мира, среди которых: Тихий океан, Китай, Африка, Ближний Восток и так далее.

Как отмечается в издании, таким образом Панайотопулос попытался нивелировать негативное впечатление от антироссийских высказываний, сделанных в Эстонии.

28 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о желании Европы избежать конфликта России и НАТО. По его мнению, Венгрия как член альянса должна выполнять ряд обязательств. Он подчеркнул, что Будапешт намерен сделать всё возможное, чтобы избежать и предупредить конфликт между Россией и НАТО.

21 ноября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России.

19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и Евросоюза.

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