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Глава МИД Венгрии заявил о желании Европы избежать конфликта России и НАТО

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Никто в Европе не хочет конфликта между Россией и НАТО, на Западе сделают все возможное, чтобы избежать столкновения сторон. Об этом 28 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен», — сказал министр в эфире канала RT.

При этом Сийярто отметил, что Венгрия как член НАТО должна выполнять ряд обязательств, при этом Будапешт намерен сделать все возможное, чтобы избежать и предупредить конфликт между Россией и НАТО.

21 ноября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и Евросоюза. Он отметил, что западные демократии не могут и не имеют право заявлять всем о своем превосходстве.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики в Черном море.

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