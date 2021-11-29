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Цивилев заявил об отсутствии требующих закрытия шахт нарушений в Кузбассе

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Грубых нарушений, достаточных для закрытия шахт, в Кузбассе не обнаружено. Об этом сообщил в понедельник, 29 ноября, губернатор региона Сергей Цивилев.

Он уточнил, что в настоящий момент на территории Кузбасса все шахты работают. Губернатор заверил, что комиссия проверит не только угольные шахты, но и разрезы, а также горные работы.

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«По результатам будет заключение. (Cейчас — Ред.) никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет», — сказал Цивилев в ходе беседы с журналистами.

Он также добавил, что семьям погибших на шахте «Листвяжная» выплачено более 100 млн рублей. По словам Цивилева, из областного бюджета и муниципалитетов будут завершены все выплаты.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 29 ноября тела 11 погибших при инциденте были подняты на поверхность.

Также стало известно, что число пострадавших при аварии превысило 90 человек, 30 из них — горноспасатели. В понедельник власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области в связи со взрывом на «Листвяжной».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали на два месяца. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

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