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Депутат рассказал о банкете во время ЧП на шахте в Кузбассе

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Во время банкета, который проходил в течение нескольких часов после трагедии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, представители власти Прокопьевска под «чай с конфетами» слушали доклад о горняках, а также отмечали День матери. Об этом рассказал «Известиям» в понедельник, 29 ноября, заместитель председателя Прокопьевского городского совета народных депутатов Александр Булгак.

Банкет в Прокопьевске прошел 25 ноября с 15:00 до 18:30, тогда как трагедия в шахте региона случилась утром. Корпоратив проходил в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина.

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По словам Булгака, мэр Прокопьевска — Вячеслав Старченко — присутствовал на мероприятии. При этом сам мэр ранее данную информацию отрицал, тогда как активисты утверждали, что он был на банкете, но уехал раньше.

«Глава города рассказал нам ситуацию по погибшим шахтерам, минуту молчания провели и разошлись. Ну вы знаете, какая сегодня ситуация <...>. Там не было ни танцев, ни музыки, ничего <...> Тихо, спокойно сидели, понурив голову», — отметил Булгак.

При этом корреспондент «Известий» обратил внимание на пакеты, в которых находились алкогольные напитки. Однако зампредседателя объяснить их происхождение не смог.

Вместе с тем покупку ящиков алкоголя засняли в магазине рядом с кафе накануне банкета. По словам местных жителей, в магазине часто видят помощников владельцев кафе, а также чиновников.

Информация о банкете просочилась в Сеть благодаря блогерам, которые засняли происходящее на видео. Видеоблогер Тулиген Адамов рассказал, что всего на мероприятии, которое было организовано в честь Старченко, присутствовало около 20 человек, в том числе и чиновники.

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Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 29 ноября тела 11 погибших при инциденте были подняты на поверхность.

Также стало известно, что число пострадавших при аварии превысило 90 человек, 30 из них — горноспасатели. В понедельник власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области в связи со взрывом на «Листвяжной».

Прокуроры после трагедии выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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