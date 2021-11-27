Уволенный мэр опроверг присутствие на банкете в день трагедии на шахте

Вячеслав Старченко, отправленный 26 ноября в отставку губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым с поста мэра города Прокопьевска, в беседе с «Известиями» назвал фейком видео, которое послужило причиной его увольнения.

«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации (правильно: вступления в должность. — Ред.) не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю кто автор этого видео», — заявил Старченко.

Он указал, что планирует обращаться в правоохранительные органы, а также встретиться с Сергеем Цивилевым для того, чтобы прояснить ситуацию.

«Скорее всего, обращусь в правоохранительные органы для того, чтобы разбирались. У губернатора очень тяжелый период в связи с трагедией, поэтому, я думаю, попытаюсь с ним встретиться и объективно разобраться в сложившейся ситуации», — заявил Старченко.

Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Видеоролик с корпоратива появился в сети. Как следует из кадров, на мероприятие собралось около двух десятков человек.

Банкет состоялся в день ЧП, 25 ноября.

Как отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев, подобный поступок сложно описать словами.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.