Покупку ящиков алкоголя засняли накануне банкета мэра Прокопьевска

Покупку ящиков алкоголя засняли в магазине рядом с рядом с кафе накануне банкета мэра Прокопьевска во время траура по погибшим в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

По словам местных жителей, в данном магазине часто видят помощников владельцев кафе, а также чиновников.

Собеседник РЕН ТВ допустил, что речь идет о покупке как раз на вечеринку мэра

Информация о банкете просочилась в Сеть благодаря блогерам, которые засняли происходящее на видео. На видеозапись мэр не попал, однако активисты утверждают, что он присутствовал на банкете, но уехал раньше.

26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Старченко после банкета. Градоначальника также исключили из партии «Единая Россия». Экс-мэр Прокопьевска 27 ноября в беседе с «Известиями» опроверг факт торжества в свою честь и своего присутствия на нем.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 58 человек госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября пятерых подозреваемых арестовали.