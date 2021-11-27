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Покупку ящиков алкоголя засняли накануне банкета мэра Прокопьевска

Камеры сняли возможную покупку алкоголя на банкет мэра Прокопьевска во время траура
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Покупку ящиков алкоголя засняли в магазине рядом с рядом с кафе накануне банкета мэра Прокопьевска во время траура по погибшим в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

По словам местных жителей, в данном магазине часто видят помощников владельцев кафе, а также чиновников.

Собеседник РЕН ТВ допустил, что речь идет о покупке как раз на вечеринку мэра

Информация о банкете просочилась в Сеть благодаря блогерам, которые засняли происходящее на видео. На видеозапись мэр не попал, однако активисты утверждают, что он присутствовал на банкете, но уехал раньше.

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26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Старченко после банкета. Градоначальника также исключили из партии «Единая Россия». Экс-мэр Прокопьевска 27 ноября в беседе с «Известиями» опроверг факт торжества в свою честь и своего присутствия на нем.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 58 человек госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября пятерых подозреваемых арестовали.

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