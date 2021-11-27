Стали известны подробности о банкете чиновников во время ЧП в Кузбассе

Мэр Пропокопьевска Вячеслав Старченко присутствовал на банкете во время ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, однако уехал до прибытия на место представителей общественности. Об этом 27 ноября рассказал «Известиям» видеоблогер Тулиген Адамов.

Адамов отметил, что попасть в банкетный зал удалось из-за невнимательности одного из гостей, который забыл закрыть за собой дверь, когда вышел покурить. В итоге активистам удалось попасть внутрь и сделать несколько кадров.

«Нам поступило сообщение от наших людей, что, несмотря на объявленный губернатором траур по трагическому случаю на шахте «Листвяжной», где погибли более 50 человек, там проводится праздничное мероприятия, банкет по случаю назначения нового главы города Вячеслава Старченко», — рассказал Адамов.

Блогер отметил, что Старченко, в честь которого и была организовала вечеринка, на мероприятии был, но покинул зал до прибытия активистов. Всего на мероприятии присутствовало около 20 человек, в том числе и чиновники.

«Мы планируем добиваться отставки горсовета... А для тех депутатов, неважно, от какой они партии, — я призываю подать в отставку», — добавил Адамов.

Банкет в Прокопьевске прошел 25 ноября с 15:00 до 18:30, тогда как трагедия в шахте региона случилась утром. Корпоратив проходил в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина.

В кадр попали в том числе действующий депутат городского совета от «Единой России» Александр Григорьев и женщина, «похожая на председателя городского совета Наталью Бурдину».

26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Старченко после банкета. Экс-мэр Прокопьевска 27 ноября в беседе с «Известиями» опроверг факт торжества в свою честь и своего присутствия на нем.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 58 человек госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.