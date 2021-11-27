Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» после банкета в день траура

Экс-мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии «Единая Россия» за банкет во время траура по погибшим на шахте в Кузбассе. Об этом 27 ноября сообщил секретарь Кузбасского реготделения партии, сенатор Алексей Синицын.

«Президиум регионального политсовета кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», — сообщил Синицын «РИА Новости».

Как отметил Синицын, именно на Старченко и Бурдиной лежала ответственность за исполнение решения об объявлении траура по погибшим. Кроме того, чиновники покинут занимаемые должности.

Банкет в Прокопьевске прошел 25 ноября с 15:00 до 18:30, тогда как трагедия в шахте региона случилась утром. По некоторым данным, собравшиеся отмечали назначение Старченко на пост мэра Прокопьевска. Должность он занимал всего день.

Информация о банкете просочилась в Сеть благодаря блогерам, которые засняли происходящее на видео. На видеозапись мэр не попал, однако активисты утверждают, что он присутствовал на банкете, но уехал раньше.

26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Старченко после банкета. Экс-мэр Прокопьевска 27 ноября в беседе с «Известиями» опроверг факт торжества в свою честь и своего присутствия на нем.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 58 человек госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября пятерых подозреваемых арестовали. Также в субботу продолжились поисковые работы в шахте.