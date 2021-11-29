Шахта «Листвяжная» начала выплаты семьям погибших при аварии

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв, начинает выплаты семьям погибших в результате аварии, сообщила в понедельник, 29 ноября, пресс-служба предприятия.

«Шахта «Листвяжная» начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства», — отметили в пресс-службе.

Семьи погибших получат единовременно по 2 млн рублей. Также каждый член семьи лично получит еще по 1 млн рублей.

«В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей», — уточнили в пресс-службе шахты. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей.

Кроме того, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации. Также будут погашены все виды кредитов семей.

«За последние два дня была собрана информация о таких обязательствах и потребностях семей шахтеров», — сообщили на предприятии ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что Федяев с первого дня аварии находится на предприятии и лично будет контролировать выполнение всех обязательств перед семьями погибших.

27 ноября власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП. Родственники погибших получают по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.

28 ноября глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что выплаты из бюджета Кемеровской области получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших при ЧП в шахте «Листвяжной».

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 27 ноября на поверхность были подняты тела пятерых погибших шахтеров.

Также 28 ноября стало известно, что число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, 64 из них находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали на два месяца. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.