Предсказавшая появление нового штамма COVID-19 врач назвала его симптомы

Руководитель медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзе, ранее предсказавшая появление нового штамма COVID-19 «Омикрон», перечислила симптомы заболевания. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает The Daily Telegraph.

По словам специалиста, признаки нового штамма на начальном этапе отличаются от обычных симптомов коронавируса и кажутся более легкими.

«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше», — подчеркнула врач.

Заболевание характеризуется повышенной утомляемостью и ощущением слабости. При этом такие свойственные COVID-19 симптомы, как потеря вкуса или обоняния, у заболевших новым штаммом встречаются редко.

Глава медассоциации выразила опасение, что течение заболевания будет тяжелее у непривитых граждан, а также у пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее в этот день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Также в воскресенье профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если штамм коронавируса «Омикрон» распространится наряду с «Дельтой», то будет поражать вакцинированных.

При этом главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса. По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

Днем ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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