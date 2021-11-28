Врач рассказал о состоянии выбравшегося из шахты «Листвяжная» спасателя

Горноспасатель Александр Заковряшин, выживший после ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, чувствует себя лучше. Об этом 28 ноября сообщил главный врач кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Пачгин.

Пачгин отметил, что у Заковряшина наблюдается положительная динамика.

«На сегодня у нас в отделении находятся 13 пациентов, динамика 11 положительная», — добавил врач, слова которого приводит канал РЕН ТВ.

Завотделением острых отравлений Константин Сиворнов рассказал, что у всех поступивших диагностировано токсическое воздействие, двое пациентов остаются в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизням нет.

Мужчина был в звене с пятью другими горноспасателями, которым выжить не удалось. Заковряшин спустился в шахту и делал уколы людям, но потом связь с отрядом спасателей пропала. Заковряшин, считавшийся погибшим, был найден 26 ноября. Отмечалось, что мужчина не помнит, как ему удалось выжить, так как дважды терял сознание.

Сам Заковряшин 27 ноября отметил, что чувствует себя нормально.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.