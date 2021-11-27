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Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Выживший после ЧП на шахте спасатель рассказал о своем состоянии

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Выживший после ЧП на шахте «Листвяжная» спасатель Александр Заковряшин в субботу, 27 ноября, рассказал о своем самочувствии.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
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Он отметил, что чувствует себя нормально. Сейчас спасателя переводят в больницу в Кемерово, где он продолжит восстановление.

Ранее в этот день стало известно, что число госпитализированных горноспасателей в Кемеровской области выросло до 15. Уточнялось, что все пострадавшие спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября был арестован на два месяца инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Под арестом он пробудет два месяца — до 26 января 2022 года.

Кроме того, обвинение было предъявлено директору предприятия Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименко, а также еще одному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову. Следствие намерено ходатайствовать об аресте всех обвиняемых.

По информации СК РФ, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах. Винокуров и Семыкин ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на объекте.

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