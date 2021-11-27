Число госпитализированных после ЧП на Кузбассе горноспасателей выросло

Число госпитализированных горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15 человек. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.

«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», — заявил Апальков на встрече с семьями погибших горноспасателей.

Он уточнил, что все пострадавшие спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров.

«Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали», — уточнил Апальков.

По его словам, окись углерода имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведет к моментальному отравлению.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Директору предприятия Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину — по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что родственники погибших при ЧП в Кузбассе получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.