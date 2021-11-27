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Папа римский выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
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Папа римский выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»

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Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил президенту России Владимиру Путину от имени папы римского Франциска письмо с соболезнованиями всему российскому народу в связи с трагедией на кузбасской шахте «Листвяжная», сообщает в субботу, 27 ноября, служба печати Святого престола.

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«С печалью узнав о трагическом взрыве на шахте в Сибири, папа Франциск выражает соболезнования вам и российскому народу. Он заверяет в своих молитвах за всех, кто погиб, и за тех, кто оплакивает потери», — отмечается в послании.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей, 63 человека пострадали.

Как сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, причина гибели горноспасателей в шахте — резкий рост концентрации окиси углерода.

Во время проведения аварийно-спасательных работ на шахте обнаружили пять погибших шахтеров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

26 ноября Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.

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