Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели в шахте «Листвяжная» погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода. Об этом заявил 27 ноября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Погибли они (горноспасатели) почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому, что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять», — сказал он.

Ранее 27 ноября стало известно, что количество госпитализированных пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 63 человек.

Также в этот день стало известно, что во время проведения аварийно-спасательных работ на шахте обнаружили пять погибших шахтеров.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.