Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63
Количество госпитализированных пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 63 человек. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров находится на лечении 41 человек (трое пациентов в тяжелом состоянии, 35 — в состоянии средней степени тяжести, еще три человека — в удовлетворительном).
В больнице в Кемерово находятся 12 пострадавших (один в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном). Еще один пациент в удовлетворительном состоянии находится в Прокопьевской городской больнице. Амбулаторная помощь была оказана 12 пострадавшим.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших в результате ЧП.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.
Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.