В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе

В стационарах Кемеровской области в субботу, 27 ноября, остаются 60 пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

При этом четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«По данным на 27 ноября, в стационарах Кемеровской области находятся 60 человек, пострадавших в результате происшествия на шахте «Листвяжная», состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжелое», — указано в сообщении.

Ранее в этот день власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная».

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы — директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименко.