Антипрививочники оценили состояние пациентов в «красной зоне»

В столичной больнице имени Филатова в субботу, 27 ноября, состоялась экскурсия по «красной зоне», организованная для противников вакцинации от COVID-19. Изначально в больницу прибыло большое количество антиваксеров, однако после долгих споров надеть защитные костюмы и маску согласились только двое.

На все интересующие вопросы посетителей ответил главный врач больницы Валерий Вечорко. По его словам, в ходе мероприятия врачи стремились донести до антиваксеров, насколько опасен коронавирус и как тяжело может проходить течение заболевания.

«Основная масса пациентов, которая к нам поступает, — это невакцинированные. Еще раз хочу напомнить: вакцинация — это не стопроцентная гарантия, что человек не заболеет, вакцинация снижает степень заболеваемости, вакцинация снижает тяжесть процесса и вакцинация снижает смерть. Вот основные постулаты...» — указал Вечорко.

После экскурсии гости признались, что их впечатлило то, как медики заботятся о пациентах.

Главврач в очередной раз подчеркнул необходимость объединить усилия в борьбе с пандемией, которая «накрыла всю планету».

Большую часть прибывших на экскурсию сотрудники были вынуждены попросить покинуть больницу из-за их вызывающего поведения. Антиваксеры отказались надеть необходимые защитные средства, перебивали врачей и громко высказывали свое недовольство.

Вечорко попытался объяснить необходимость мер безопасности. Он подчеркнул, что такое поведение посетителей ставит под угрозу здоровье сотрудников больницы.

Больницу до завершения экскурсии также покинули блогеры-антиваксеры Недиман Непетрович и Антон Тарасов. Они отказались выполнять требования администрации, заявив о нежелании надевать средства защиты и подписывать обязательное согласие на посещение отделения с больными. При этом Тарасов заявил, что коронавирус является «фейком и провокацией».

24 ноября главврачи московских госпиталей пригласили противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в больничную «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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