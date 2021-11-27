Приглашенные в «красную зону» антиваксеры отказались надевать маски

Врачи столичной больницы имени Филатова были вынуждены досрочно завершить экскурсию в «красной зоне» из-за вызывающего поведения противников вакцинации от коронавируса. Антипрививочники 27 ноября прибыли в больницу, чтобы посетить отделение, где лежат тяжелобольные пациенты.

При этом они отказались надеть необходимые защитные средства. Главный врач больницы Валерий Вечорко попытался объяснить необходимость мер безопасности. Он подчеркнул, что такое поведение посетителей ставит под угрозу здоровье сотрудников больницы.

«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть четкие правила, по которым мы работаем, законодательные правила», — указал главврач.

Вечорко заявил, что собравшиеся смогут пройти внутрь госпиталя только при условии полного соблюдения всех защитных мер. Однако антиваксеры стали перебивать врача и громко высказывать свое недовольство.

«Если кто-то пришел похайповать — это не то место, где хайповать», — заявил специалист.

Руководство больницы было вынуждено объявить о завершении визита.

«Вы прошли через «зеленую зону» без масок, не сдав экспресс-тесты. Представляете угрозу для наших сотрудников. Поэтому на сегодня ваш визит завершен», — заключил заместитель главного врача Олег Аверков.

Больницу до завершения экскурсии также покинули блогеры-антиваксеры Недиман Непетрович и Антон Тарасов. Они отказались выполнять требования администрации, заявив о нежелании надевать средства защиты и подписывать обязательное согласие на посещение отделения с больными.

При этом Тарасов заявил, что коронавирус является «фейком и провокацией».

24 ноября главврачи московских госпиталей пригласили противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в больничную «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

Как отметил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, некоторые не желают прививаться из-за того, что не сталкивались с COVID-19 и не понимают, насколько он опасен. Он также выразил надежду на то, что после посещения «красной зоны» антипрививочники изменят свое отношение к вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.