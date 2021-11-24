Главврач Вечорко допустил изменение позиции антиваксеров после красной зоны

Некоторые антипрививочники могут изменить свое отношение к вакцинации от коронавируса, после того как лично посетят красную зону больниц. Об этом 24 ноября заявил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

«Я думаю, они изменят свою точку зрения. Даже если это будет не очень много людей, мы всё равно достигнем своей цели»,— сказал он РЕН ТВ.

По мнению врача, некоторые не желают прививаться из-за того, что не сталкивались с COVID-19 и не понимают, насколько он опасен.

Вечорко рассказал, что человечество находится пороге новой пандемии и уже можно было убедиться, что главным средством, которое может прекратить пандемию и спасти жизни, является вакцинация.

Он также отметил, что на его практике большинство госпитализированных с коронавирусом пациентов не были привиты.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в «атаку на ведьм». По его словам, когда медики отговаривают от вакцинации — это плохо, но в выборе наказания в случае такого поведения нужен сбалансированный и спокойный подход.

Ранее, 23 ноября, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. В открытом письме медики обратились к лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актеру Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также другим антипрививочникам.

Как подчеркнул Проценко, борьба с коронавирусом является настоящей войной, и прививка — единственное спасение. Он отметил, что тем, кто сомневается в целесообразности прививок, стоит прийти в красные зоны и своими глазами увидеть, как люди «ведут борьбу за каждый глоток воздуха».

Ранее, 1 ноября, Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». 24 ноября сообщалось, что что Росздравнадзор за три недели собрал материалы на 37 активных антиваксеров.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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