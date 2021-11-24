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Проценко объяснил смысл письма врачей к известным антиваксерам

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил 24 ноября, почему главные врачи лечебных учреждений решили направить открытое письмо антиваксерам-знаменитостям, в котором пригласили их на экскурсию в красные зоны.

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«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!» — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, коллеги из регионов России уже два года не выходят из красных зон и бьются за жизнь каждого пациента. Проценко заявил, что борьба с коронавирусом является настоящей войной, и прививка от коронавируса — единственное спасение.

Он отметил, что тем, кто сомневается в целесообразности прививок, стоит прийти в красные зоны и своими глазами увидеть, как люди «ведут борьбу за каждый глоток воздуха». По его мнению, это поможет антиваксерам изменить свою опасную для общества точку зрения.

Ранее, 23 ноября, Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. В открытом письме медики обратились к лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актеру Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также другим антипрививочникам.

22 ноября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что среди непривитых от коронавируса заболеваемость выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тыс. вакцинированных, тогда как среди непривитых — почти 4,4 тыс. на 100 тыс.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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