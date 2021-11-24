Проценко пригласил известных антиваксеров на экскурсию в красную зону

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и другие главврачи московских госпиталей во вторник, 23 ноября, пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в «красную зону».

В открытом письме медики обратились к лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, главе партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актеру Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также другим антипрививочникам.

Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19 <…> учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — говорится в письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Врачи выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию, и меньше людей будет умирать.

Так, 16 октября Петр Толстой заявил, что российские власти и научное сообщество якобы не справились с информационной кампанией по борьбе с коронавирусом. По его мнению, эксперты якобы выбрали неправильную стратегию общения с населением, не объяснили аргументированно необходимость иммунизации от COVID-19. При этом сам Толстой неоднократно делал неоднозначные заявления о вакцинации от COVID-19.

В июне текущего года Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — летопись победы» выступил с речью против коронавирусных ограничений. Актер на свой пиджак прикрепил желтую звезду — символ, который использовали в нацистской Германии для обозначения евреев в период Холокоста. Таким образом Бероев пытался сравнить ограничения для тех, кто не привился, и сегрегацию во время Второй мировой войны.

28 октября Денис Проценко заявил, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, гражданам крайне важно понять, что вакцина — это не защита от факта инфицирования.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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