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Росздравнадзор передал в прокуратуру и СК материалы на 37 антипрививочников

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Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров.

Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы направили 18 материалов оттуда. В регионе не смогли оперативно пояснить «Известиям», чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений.

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На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации.

Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. Об этом «Известия» узнали из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос проигнорировали только в Москве и Подмосковье.

Точное число антипрививочников станет известно позже, рассказали «Известиям» в центральном аппарате надзорного органа.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор 1 ноября направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росздравнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удар слова: на 37 антиваксеров могут возбудить уголовные дела

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