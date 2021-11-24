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Песков призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в «атаку на ведьм»

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К вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в «атаку на ведьм». Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Удар слова: на 37 антиваксеров могут возбудить уголовные дела
В каком регионе выявили больше всего противников вакцинации

По его словам, когда медики отговаривают от вакцинации — это плохо, но в выборе наказания в случае такого поведения нужен сбалансированный и спокойный подход.

«А нужно ли и как за это наказывать — это не нам решать, не наша прерогатива», — сказал он.

Говоря о передаче данных россиян, выступающих против вакцинации от коронавируса, он уточнил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля.

«Одно дело высказывать точку зрения, другое — призывать к чему-то», — выразил мнение Песков.

Росздравнадзор ранее в среду подтвердил, что собирает информацию о противниках вакцинации с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передает данные в прокуратуру и следственные органы.

В этот же день «Известия» сообщили, что Росздравнадзор за три недели собрал материалы на 37 активных антиваксеров. Больше всего противников прививки от коронавируса оказалось в Карелии.

1 ноября Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать их могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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