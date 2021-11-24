Росздравнадзор подтвердил передачу данных об антипрививочниках в СК

Росздравнадзор собирает информацию о противниках вакцинации с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передает ее в прокуратуру и следственные органы. Информацию об этом подтвердили 24 ноября в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, ведомство поручило им направлять в надзорные органы данные о гражданах, активно распространяющих слухи о вреде вакцинации от коронавируса. Речь идет и о медицинских работниках.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — цитирует «РИА Новости» выдержку из сообщения ведомства.

Ранее «Известия» сообщили, что Росздравнадзор за три недели собрал материалы на 37 активных антиваксеров. Сведения переданы в прокуратуру и региональные управления Следственного комитета России.

Больше всего нарушителей обнаружено в Республике Карелия. Из этого региона в надзорные органы направлены 18 материалов.

1 ноября Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать их могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В ноябре глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России при необходимости можно достаточно быстро наладить производство вакцины «Спутник V», которая будет модифицирована под штамм «Дельта». «Спутник» дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с двумя мРНК-вакцинами — Pfizer и Moderna, добавил он.

Эффективность российской вакцины составляет 83–90%, отметил специалист.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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