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Антипрививочник устроил скандал в столичной больнице

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Блогер Антон Тарасов, выступающий против вакцинации от коронавируса, устроил скандал в столичной больнице имени Филатова, куда он прибыл, чтобы посетить «красную зону».

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Причиной конфликта стало то, что мужчина отказался надеть средства защиты перед тем, как зайти в помещение с больными COVID-19. Антипрививочник убежден, что коронавирус является ядом, который специально распространяют по московским улицам. Кроме того, пандемия связана с вышками 5G, считает блогер.

«Основной смысл заключается в том, чтобы пойти туда без всяких средств защиты и доказать, что всё это фейк, вранье и провокация...» — заявил Тарасов.

Сотрудники больницы пытались объяснить посетителю необходимость соблюдения мер безопасности, однако мужчина перебивал их и отказывался надевать защитные средства. Блогера попросили покинуть медучреждение.

24 ноября главврачи московских госпиталей пригласили противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в больничную «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

В Кремле выразили надежду на то, что авторитет врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации.

Как отметил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, некоторые не желают прививаться из-за того, что не сталкивались с COVID-19 и не понимают, насколько он опасен. Он также выразил надежду на то, что после посещения «красной зоны» антипрививочники изменят свое отношение к вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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