Песков прокомментировал предложение врачей посетить красные зоны госпиталей

В Кремле выразили надежду на то, что авторитет врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации. Об этом сообщил в среду, 24 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на призыв главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и других главврачей московских госпиталей. Они пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону.

«В курсе, оцениваем очень положительно <…> Мы здесь не отличаемся от других стран мира, по-прежнему остается, слава Богу, не широкий, а скорее, всё-таки ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, есть круг граждан, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. Песков добавил, что именно к таким людям и обращен призыв героев-врачей, тех медиков, которые уже два года борются с COVID-19, спасают жизни.

Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих граждан изменить свою точку зрения.

Ранее в этот день российский актер и телеведущий Оскар Кучера подчеркнул, что не намерен принимать приглашение врачей посетить красную зону больницы, поскольку не понимает смысл данного времяпрепровождения. При этом он добавил, что ни разу не отрицал болезнь и не является антипрививочником.

В тот же день заведующий отделением реанимации для пациентов с COVID-19 ГКБ № 40 Дмитрий Хоботников заявил, что вакцина от коронавируса значительно снижает риск развития тяжелых осложнений. По его словам, данные препараты помогают предотвратить в частности развитие тромбоэмболических осложнений.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.