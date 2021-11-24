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Оскар Кучера отказался принимать приглашение врачей посетить красную зону

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Российский актер и телеведущий Оскар Кучера подчеркнул, что не намерен принимать приглашение врачей посетить красную зону больницы, поскольку не понимает смысл данного времяпрепровождения.

Таким образом он отреагировал на призыв главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и других главврачей московских госпиталей. Они пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону.

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«Я борюсь только с одним — не заставляйте никого. Объясняйте, доводите, берите ответственность. Странное письмо. В этом письме меня приглашают в красную зону больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае», — подчеркнул Кучера.

Он обратил внимание на то, что, имея подобную возможность пригласить граждан в красные зоны, распорядился бы направить их в отделения, где находятся больные туберкулезом, пневмонией и онкобольные.

«Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше. Для чего люди меня пригласили в красную зону ковидных больных? Я прекрасно знаю, что есть такие больные. Есть люди, которые умирают, наверное, их большое количество», — подчеркнул актер в беседе с «Говорит Москва» в среду, 24 ноября.

Вместе с тем Кучера добавил, что его мать прошла процедуру вакцинации. В этом, по словам актера, он ее поддержал, отметив, что уважает выбор матери.

«Я не понимаю смысла этого похода. Я ни разу не отрицал болезнь. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тыс. рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки», — заключил телеведущий.

Ранее, в июне, российский актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Кучера, в свою очередь, написал в Instagram, что его коллегу неправильно поняли. По его словам, Бероев имел в виду возможное отстранение человека, который не привился от COVID-19, от работы. Это, как отметил актер, не позволит россиянину кормить семью.

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