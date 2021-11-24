Врач указал на эффективность прививки от COVID-19 против осложнений

Вакцина от коронавируса значительно снижает риск развития тяжелых осложнений. Об этом 24 ноября заявил заведующий отделением реанимации для пациентов с COVID-19 ГКБ № 40 Дмитрий Хоботников.

«Прививка значительно облегчает течение заболевания. Полностью она его не предотвращает, но если человек заболевает коронавирусом, то прогноз более благоприятный»,— сказал он РЕН ТВ.

Хоботников подчеркнул, что вакцина помогает предотвратить в частности развитие тромбоэмболических осложнений. Прививка также существенно снижает риск образования тромбов.

По его словам, многие люди по непонятным причинам доверяют не врачам, а антиваксерам, которые говорят о якобы существующем вреде от прививок. При этом, как отметил врач, очевидно, что привитые переносят COVID-19 легче, чем непривитые.

Необходимо проводить рекламную кампанию, чтобы люди имели доступ к максимально полной информации об осложнениях после прививки, возможных побочных эффектах, а также всех положительных аспектах, заключил Хоботников.

Ранее в среду директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз. Он также выразил мнение, что введение системы QR-кодов в стране «де-факто, на федеральном уровне» поможет снизить заболеваемость COVID-19 к началу 2022 года.

22 ноября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что среди непривитых от коронавируса заболеваемость выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тыс. вакцинированных, тогда как среди непривитых — почти 4,4 тыс. на 100 тыс.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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