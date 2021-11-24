Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России появится центр поддержки проблемных подростков
Общество
Экипаж задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» прибыл в Калининград
Общество
Камчатка снимет ограничения по COVID-19 в районах с вакцинацией более 80%
Общество
Дептранс спрогнозировал 9-балльные пробки в Москве вечером в среду
Общество
Проценко пригласил известных антиваксеров на экскурсию в красную зону
Спорт
Рикс признан лучшим игроком матча «Мальме»–«Зенит»
Мир
В Крыму исключили возможность возобновления подачи воды из Украины
Спорт
Дзюба не реализовал четыре из восьми последних пенальти
Общество
Производители детских товаров хотят использовать вторсырье
Экономика
Аналитики прогнозируют уровень инфляции выше 8% к концу года
Сюжет:

Врач указал на эффективность прививки от COVID-19 против осложнений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцина от коронавируса значительно снижает риск развития тяжелых осложнений. Об этом 24 ноября заявил заведующий отделением реанимации для пациентов с COVID-19 ГКБ № 40 Дмитрий Хоботников.

«Прививка значительно облегчает течение заболевания. Полностью она его не предотвращает, но если человек заболевает коронавирусом, то прогноз более благоприятный»,— сказал он РЕН ТВ.

Удар слова: на 37 антиваксеров могут возбудить уголовные дела
В каком регионе выявили больше всего противников вакцинации

Хоботников подчеркнул, что вакцина помогает предотвратить в частности развитие тромбоэмболических осложнений. Прививка также существенно снижает риск образования тромбов.

По его словам, многие люди по непонятным причинам доверяют не врачам, а антиваксерам, которые говорят о якобы существующем вреде от прививок. При этом, как отметил врач, очевидно, что привитые переносят COVID-19 легче, чем непривитые.

Необходимо проводить рекламную кампанию, чтобы люди имели доступ к максимально полной информации об осложнениях после прививки, возможных побочных эффектах, а также всех положительных аспектах, заключил Хоботников.

Ранее в среду директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз. Он также выразил мнение, что введение системы QR-кодов в стране «де-факто, на федеральном уровне» поможет снизить заболеваемость COVID-19 к началу 2022 года.

22 ноября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что среди непривитых от коронавируса заболеваемость выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тыс. вакцинированных, тогда как среди непривитых — почти 4,4 тыс. на 100 тыс.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021