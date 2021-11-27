Блогер-антиваксер со скандалом сорвал свой визит в «красную зону»

Блогер Недиман Непетрович, противник вакцинации от COVID-19, со скандалом покинул больницу имени Филатова, куда он прибыл для экскурсии по «красной зоне».

Антипрививочник устроил скандал из-за нежелания подписывать обязательное согласие на посещение отделения, где лежат тяжелобольные с COVID-19, передает корреспондент РЕН ТВ.

«Мы что, извращенцы — смотреть на страдания людей?» — заявил Непетрович.

В ответ на это медики указали на то, что блогер сам изъявил желание посетить «красную зону». Мужчина оставил это замечание без ответа.

Ранее в этот день в столичной больнице имени Филатова произошел другой инцидент с участием блогера-антиваксера Антона Тарасова, который отказался надеть средства защиты перед тем, как зайти в помещение с больными COVID-19. Свое нежелание он объяснил тем, что коронавирус является «фейком и провокацией».

Сотрудники больницы пытались объяснить посетителю необходимость соблюдения мер безопасности, однако мужчина перебивал их и отказывался надевать защитные средства. Блогера попросили покинуть медучреждение.

24 ноября главврачи московских госпиталей пригласили противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в больничную «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

Как отметил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, некоторые не желают прививаться из-за того, что не сталкивались с COVID-19 и не понимают, насколько он опасен. Он также выразил надежду на то, что после посещения «красной зоны» антипрививочники изменят свое отношение к вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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