Родные погибшего при ЧП в Кузбассе выразили надежду на его спасение

Семья Евгения Некрасова, погибшего при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, выразила надежду на то, что он жив.

Родственник погибшего Иван поделился, что после случившегося они до двух часов ночи находились у шахты.

«Мы все еще надеемся, что он живой. Их заставляли (идти в шахту) под угрозой увольнения и сокращения. А им куда деваться, у них дети, дом надо достроить. Если бы достойная зарплата была, он бы давно бы дом достроил. А им мизерные копейки платят, а президенту отчитываются, что у них в среднем такие мощные зарплаты», — подчеркнул он.

По словам мужчины, после трагедии никто из руководства шахты не позвонил семье Некрасова.

«Никто не извинялся. Сами до них дозвониться не можем», — добавил он.

Тело рабочего до сих пор не нашли и не достали из шахты.

Ранее в этот день в Минздраве сообщили, что в стационарах Кемеровской в настоящее время находятся 60 пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная». При этом четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Также в субботу власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы — директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименко.