В Кремле ответили на вопрос о планах Путина по поездке в Кузбасс

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Кемеровскую область, где произошла авария в шахте «Листвяжная». Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в планах президента посещения Кемерово нет. Еще раз повторяю, там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, поэтому там сейчас время очень горячее»,— сказал он журналистам.

Песков рассказал, что Путин получает всю необходимую информацию о трагедии в шахте, ему доложено в том числе о гибели шахтеров и обнаружении живым одного из спасателей.

Он добавил, что российский лидер «присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью шахтеров».

Отвечая на вопрос о том, дал ли президент оценку действиям врио МЧС России Александра Чуприяна, Песков отметил, что Чуприян непосредственно занимается организацией спасательных работ и исполняет обязанности руководителя очень важного ведомства. Сам вопрос, по словам Пескова, неуместен.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как сообщил врио главы МЧС РФ, первичные данные проб воздуха на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области свидетельствуют о том, что ситуация внутри нее продолжит ухудшаться. Чуприян уточнил, что к месту происшествия доставили буровую машину. С помощью техники планируется обеспечить доступ к месту взрыва и его охлаждению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности. Были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Российский лидер выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами Мужества посмертно.

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