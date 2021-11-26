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В Кремле ответили на вопрос о планах Путина по поездке в Кузбасс

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Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Кемеровскую область, где произошла авария в шахте «Листвяжная». Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в планах президента посещения Кемерово нет. Еще раз повторяю, там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, поэтому там сейчас время очень горячее»,— сказал он журналистам.

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Песков рассказал, что Путин получает всю необходимую информацию о трагедии в шахте, ему доложено в том числе о гибели шахтеров и обнаружении живым одного из спасателей.

Он добавил, что российский лидер «присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью шахтеров».

Отвечая на вопрос о том, дал ли президент оценку действиям врио МЧС России Александра Чуприяна, Песков отметил, что Чуприян непосредственно занимается организацией спасательных работ и исполняет обязанности руководителя очень важного ведомства. Сам вопрос, по словам Пескова, неуместен.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как сообщил врио главы МЧС РФ, первичные данные проб воздуха на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области свидетельствуют о том, что ситуация внутри нее продолжит ухудшаться. Чуприян уточнил, что к месту происшествия доставили буровую машину. С помощью техники планируется обеспечить доступ к месту взрыва и его охлаждению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности. Были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Российский лидер выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами Мужества посмертно.

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