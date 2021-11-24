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Внедорожник Haval H9 снимут с производства в Китае к концу года

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В Китае к концу 2021 года остановят производство внедорожника Haval H9. Об этом стало известно из опубликованных в Сети фотографий модельного плана Great Wall Motors.

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Информацию о снятии машины с производства подхватили несколько популярных автоблогеров. Так, Сюй Цзы отметил, что Great Wall Motors действительно решили остановить производство Haval H9. При этом официально в компании не подтверждали, но и не опровергали данную информацию.

Продажи Haval H9 в Китае сравнительно низкие. С начала 2021 года эту модель приобрели около 14 тыс. раз. При этом у близкого к Haval H9 внедорожника Tank 300 продажи превысили 50 тыс. раз, добавляет сайт «Китайские автомобили».

В России Haval H9 продается неплохо — за 10 месяцев 2021 года модель приобрели 2697 раз.

Отмечается, что Haval H9 могут заменить на Tank 300. Этот автомобиль был представлен дилерам весной 2021 года. Предположительно, с 2023 года Tank 300 планируется к производству на тульском заводе Great Wall.

19 ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу (Китай) концерн Great Wall Motors представил необычный электрический спортивный автомобиль Mecha Dragon, который будет производиться под новым брендом Salon.

Salon Mecha Dragon — это пятиметровый седан с отдельным багажником. В салоне на передней панели установлен большой экран информационно-развлекательной системы. Приборная доска цифровая. Также автомобиль получил панорамную крышу.

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