Great Wall представил новый спортивный седан

На международном автосалоне в Гуанчжоу (Китай) концерн Great Wall Motor представил необычный электрический спортивный автомобиль Mecha Dragon, который будет производиться под новым брендом Salon. Об этом 19 ноября сообщает «Авторевю».

Salon Mecha Dragon — это пятиметровый седан с отдельным багажником. В салоне на передней панели установлен большой экран информационно-развлекательной системы. Приборная доска цифровая. Также автомобиль получил панорамную крышу.

Седан оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось). Суммарная отдача установки достигает 544 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 115 кВт·ч. Запас хода машины превышает 802 км. Время разгона до 100 км/ч — 3,7 с.

Зарядное устройство постоянного тока рассчитано на мощность 480 кВт. Запас хода на 400 км можно восполнить всего за 10 минут. Серийное производство электромобилей Salon Mecha Dragon начнется уже в 2022 году.

10 июня сообщалось, что Great Wall Motor начинает продажи в России нового пикапа Poer.

Новинка представлена в «легкой» версии полной массой до 2,5 т. Пикап оснащен дизельным двигателем объемом 2 л, мощностью 150 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией производства компании ZF, а также системой полного привода.