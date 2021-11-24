Попова поддержала написавших письмо известным антипрививочникам врачей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в поддержку врачей, написавших открытое письмо известным противникам вакцинации с приглашением посетить красные зоны госпиталей.

«Я бы поддержала любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка — это спасение от болезни. Конечно же, своих коллег, которые героически трудятся, я, безусловно, поддерживаю», — заявила она 24 ноября в беседе с «РИА Новости».

Соответствующее обращение подписал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие главврачи московских госпиталей. Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что авторитет подписавших письмо врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации.

Как отметил ранее в этот день главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, некоторые не желают прививаться, из-за того что не сталкивались с COVID-19 и не понимают, насколько он опасен. Он также выразил надежду на то, что после посещения красной зоны антипрививочники изменят свое отношение к вакцинации.

1 ноября Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать их могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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