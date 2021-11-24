В Польше призвали к финансовой и юридической войне с РФ из-за Молдавии

Страны Европейского союза (ЕС) должны начать превентивную войну с Россией с использованием политического, юридического и финансового «оружия». Соответствующий материал был опубликован 23 ноября в польском интернет-издании Biznes Alert.

По убеждению автора материала Войцеха Якобика, Москва использует долги Кишинева перед «Газпромом», чтобы повлиять на политику Молдавии. При этом, европейский газовый кризис усугубляет ситуацию, считает он.

«Время для упреждающего удара Европы по планам Кремля. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов <...> Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — уверен публицист.

Он объяснил свой призыв к ЕС на примере идеи польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского, который предлагал Франции в 1930-х годах совершит нападение на Германию с целью предотвращения крупного военного конфликта в Европе.

Ранее в тот же день стало известно о том, что Кишинев выделит $75 млн на погашение долга «Молдовагаза» перед российским «Газпромом». При этом, сама молдавская компания просила у правительства около $74 млн для получения займа.

22 ноября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа, так как страна не внесла оплату. Он отметил, что в период переговоров Молдавии и «Газпрома» по поставкам газа российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.