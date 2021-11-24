Эксперт оценил контакты ЕС и Белоруссии по миграционному кризису

Кризис с беженцами на белорусско-польской границе вынудил Евросоюз к прямому разговору с представителями реальной власти Республики Беларусь (РБ). С такой оценкой в беседе с «Известиями» выступил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«В этой ситуации выигрыша нет, — сказал эксперт. — Но уже больше года действует фактический бойкот властей РБ со стороны Евросоюза. В контексте этого кризиса европейские лидеры поняли, что без прямой коммуникации с руководством республики им не обойтись. 25 лет Брюссель то общался, то не общался с Александром Лукашенко. И вот теперь тоже — чуть-чуть не пообщались, и в итоге опять возобновят контакты».

По оценке аналитика, это не последний кризис в отношениях Белоруссии и Евросоюза. Мигранты — не единственная точка напряжения, есть целый ряд проблем, которые потом будут более рельефны и по которым Евросоюзу придется вести диалог с представителями реальной белорусской власти, подытожил Денис Денисов.

Ранее стало известно, что Брюссель и Минск начали переговоры по решению миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Как сообщил 22 ноября представитель Еврокомиссии Петер Стано, консультации ведутся на разных уровнях — экспертном (в том числе и с гуморганизациями ООН) и дипломатическом (за последние дни глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей дважды провели переговоры на этот счет).

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