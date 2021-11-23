Сенатор предложила дать школьникам право выбирать форму выпускного экзамена

Старшеклассникам надо предоставить право выбора при сдаче выпускных экзаменов. Такое мнение 23 ноября выразила член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева.

«Считаю, что без выпускных экзаменов не обойтись, они необходимы были всегда, но вот форма итоговой аттестации должна быть приемлема для детей, обучающихся по разным программам. Мне хочется, чтобы современному подрастающему поколению было предоставлено право выбора формы сдачи. Может быть, ребенок не видит себя студентом вуза», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Писарева также отметила, что ЕГЭ дает ученику «возможность на равных бороться за бюджетные места в топовых университетах со школьниками из разных регионов и разных образовательных учреждений».

Сенатор подчеркнула, что школа должна давать знания, а не «натаскивать на решение тестов».

«Мы зачастую получаем информацию от родителей старшеклассников, которых просто натаскивают на решение тестов. Это, конечно, перекос, такого быть не должно», — сказала Писарева.

Ранее в этот же день председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить. Он назвал госэкзамен «пыткой для молодежи» и предложил «возродить советскую школу образования».

8 ноября член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала «Известиям» слова ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать.

Парламентарий отметила, что к мнению ректора МГУ в Госдуме прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей математике и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов.

ЕГЭ на сегодняшний день остается формой, которая позволяет детям из регионов, сдав экзамен, поступить в тот вуз, который они хотят, указала она. Чтобы бывшие школьники выбирали университеты в своих регионах, разработана целая сеть мероприятий по поддержке этих образовательные учреждений, добавила Пилипенко.

Ранее в ноябре помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ не является способом выявить единственного талантливого человека, а представляет собой некий уровень вступительных испытаний, «билет», который представляет человеку возможность учиться дальше, передает RT.

Также он отметил, что ЕГЭ совершенствуется. Помощник президента считает, что это «не самый сложный экзамен», который позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.

В сентябре в Рособрнадзоре предупредили о последствиях полного отказа от ЕГЭ. Там отметили, что отказ от итоговой аттестации в виде Единого государственного экзамена необоснован, это может привести к снижению качества образования, передает НСН.