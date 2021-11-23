Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи и предложил его отменить
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» во вторник, 23 ноября.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты», — заявил глава ведомства.
Бастрыкин отметил, что советская система образования прекрасно работала, пишет Pravda.Ru. По его словам, нужно восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.
18 ноября член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала «Известиям» слова ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать.
Парламентарий отметила, что к мнению ректора МГУ в Госдуме прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей математике и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов.
ЕГЭ на сегодняшний день остается формой, которая позволяет детям из регионов, сдав экзамен, поступить в тот вуз, который они хотят, указала она. Чтобы бывшие школьники выбирали университеты в своих регионах, разработана целая сеть мероприятий по поддержке этих образовательные учреждений, добавила Пилипенко.
Ранее в ноябре помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ не является способом выявить единственного талантливого человека, а представляет собой некий уровень вступительных испытаний, «билет», который представляет человеку возможность учиться дальше, передает RT.
Также он отметил, что ЕГЭ совершенствуется. Помощник президента считает, что это «не самый сложный экзамен», который позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.
В сентябре в Рособрнадзоре предупредили о последствиях полного отказа от ЕГЭ. Там отметили, что отказ от итоговой аттестации в виде Единого государственного экзамена необоснован, это может привести к снижению качества образования, передает НСН.