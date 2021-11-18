В ГД рассказали об обсуждении формы выпускных и вступительных экзаменов

Член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко в четверг, 18 ноября, прокомментировала «Известиям» слова ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать.

Парламентарий отметила, что к мнению ректора МГУ в Госдуме прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей математике и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов.

«Мы заинтересованы найти ту форму, которая стала бы не просто проверочным материалом или контрольным материалом для проверки тех знаний, которые остаются у ребенка, после того как он изучил в течение всей своей жизни этот курс, а обсуждаются вопросы, как правильно подойти к контрольно-измерительным материалам и вообще к форме сдачи выпускных и вступительных экзаменов, в том числе чтобы не усилить психологическую нагрузку на учителей, на систему образования, и школьников в первую очередь», — пояснила Пилипенко.

В то же время, по ее словам, обсуждаются вопросы о том, как преподавать сам предмет, чтобы максимально вовлечь ребенка в процесс обучения и заинтересовать его изучением математики. Депутат рассказала, что в стране при содействии Российской академии наук (РАН) при вузах создаются математические школы, а правительство России выступило с инициативным проектом по открытию инженерных школ. Их создание стартует в следующем году и соответствующие средства заложат в федеральный бюджет до 2024 года. Кроме того, она напомнила о существовании системы олимпиад в стране.

«Вместе с тем, конечно, надо найти тот подход, в том числе и к сдаче единого государственного экзамена, который бы позволил детям не просто давать правильные ответы, а действительно рассматривать решения. Ну мы же уже ушли по сути дела от первой части, где необходимо было просто выбор ответа сделать, поэтому сейчас заложены такие механизмы», — подчеркнула парламентарий.

ЕГЭ на сегодняшний день остается формой, которая позволяет детям из регионов, сдав экзамен, поступить в тот вуз, который они хотят, указала она. Чтобы бывшие школьники выбирали университеты в своих регионах, разработана целая сеть мероприятий по поддержке этих образовательные учреждений, добавила Пилипенко.

Садовничий в своем заявлении, которое он сделал ранее в этот же день на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики, отметил, что большинство школьников на сегодняшний день стремятся сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз, а на всё остальное, в том числе на более глубокое изучение математики, у них не остается ни времени, ни сил.

Ранее в ноябре помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ не является способом выявить единственного талантливого человека, а представляет собой некий уровень вступительных испытаний, «билет», который представляет человеку возможность учиться дальше.

Также он отметил, что ЕГЭ совершенствуется. Помощник президента считает, что это «не самый сложный экзамен», который позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.

11 ноября сообщалось, что Министерство просвещения России готовится к проведению ЕГЭ в очном формате в 2022 году.