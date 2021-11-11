Глава Минпросвещения анонсировал проведение ЕГЭ-2022 в очном формате

Министерство просвещения России готовится к проведению ЕГЭ в очном формате в 2022 году. Об этом 11 ноября «Известиям» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Все демо-версии экзаменационных испытаний были выложены до 1 сентября. Более никаких изменений не будет», — сказал министр.

Ранее, 14 октября, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что Рособрнадзор планирует вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для планирующих получить аттестат.

1 октября стало известно, что ЕГЭ в России в следующем году пройдет с 21 марта по 2 июля.

23 сентября в Рособрнадзоре назвали полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена необоснованным. По мнению экспертов, это может привести к понижению качества образования, поскольку единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению.

13 сентября глава Музаев заявил, что экзамены пройдут в допандемийном формате, если не будет очередных волн коронавирусной инфекции. Он также добавил, что вопрос о том, стоит ли оставлять ЕГЭ только для поступающих в вузы, до сих пор обсуждается.

30 августа эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. Отмечалось, что в программы единого госэкзамена в грядущем году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики.