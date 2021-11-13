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Помощник президента России Фурсенко высказался о ЕГЭ

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Помощник президента России Андрей Фурсенко 13 ноября высказался на тему единого государственного экзамена (ЕГЭ).

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«ЕГЭ — это не способ выявить единственного талантливого человека, это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше... Сегодня это совсем не угадайка. Это просто письменная работа. Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы», — сказал Фурсенко, слова которого цитирует «РИА Новости».

Также он отметил, что ЕГЭ совершенствуется. Помощник президента считает, что это «не самый сложный экзамен», который позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.

11 ноября сообщалось, что Министерство просвещения России готовится к проведению ЕГЭ в очном формате в 2022 году.

Ранее, 14 октября, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что Рособрнадзор планирует вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для планирующих получить аттестат.

1 октября стало известно, что ЕГЭ в России в следующем году пройдет с 21 марта по 2 июля.

23 сентября в Рособрнадзоре назвали полный отказ от аттестации в формате единого государственного экзамена необоснованным. По мнению экспертов, это может привести к понижению качества образования, поскольку единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению.

13 сентября Музаев заявил, что экзамены пройдут в допандемийном формате, если не будет очередных волн коронавирусной инфекции. Он также добавил, что вопрос о том, стоит ли оставлять ЕГЭ только для поступающих в вузы, до сих пор обсуждается.

30 августа эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году. Отмечалось, что в программы единого госэкзамена в грядущем году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики.

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